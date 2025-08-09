Sane daha alışamadı!

G.Saray'ın yeni transferi Sane, sarı- kırmızılılardaki ilk resmi maçına çıktı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Alman yıldız, beklenen performansından çok uzaktaydı. 60 kez topla buluşan Sane, 19 top kaybı yaptı. 35 pasının 30'unu isabetli gönderdi. Kilit pas atamazken isabetli şut veya orta da yapamadı. Girdiği 12 ikili mücadelenin ise 5'ini kazanabildi.Deplasman tribünündeki taraftarlar maç sonu Leroy Sane'yi çağırdı. Alman futbolcu, sarı-kırmızılı futbolseverlere üçlü çektirdi.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile yaptıkları Victor Nelsson görüşmelerinden sonuç alamadıklarını belirtti. Danimarkalı stoperin gelmek için yeşil ışık yaktığını ifade eden Yıldırım, sarı-kırmızılı takımın kiralık teklifleri kabul etmemesi üzerine görüşmelerin durduğunu açıkladı. G.Saray'ın Nelsson'u satış dışında bırakmayacağı ve 8 milyon Euro istediği öğrenildi.Geçen sezon Tottenham maçında sakatlanan ve ardından ameliyat süreci geçiren Mauro İcardi geri dönüş için sabırsızlanıyor.Yıldız futbolcunun en iyi ihtimalle Eylül ayının başında sahada olabileceği öğrenilirken, buna göre planlama yapıldığı ifade edildi.Cimbom'da Alvaro Morata dönemi kapanmak üzere.Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan ve yarım sezon için maliyeti 6 milyon Euro olan oyuncu içinGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılışı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yeni sezonda mücadele edecek tüm kulüplere başarı temennisinde bulunan Bakan Bak, "Özledik... Bekledik... Kavuşuyoruz. 34 hafta, 18 takım, 306 birbirinden çekişmeli karşılaşma ile Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu başlıyor. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Bak, paylaşımında Mehmet Erdem'in seslendirdiği "Sevdalılar Beni Anlar" şarkısı eşliğinde Süper Lig müsabakalarından görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.