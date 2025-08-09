Yıldızlarla dans!

Gaziantep karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, kendini geliştirdiğini söyledi. 25 yaşındaki yıldız, "G.Saray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. Takım hedefimiz, bireysel hedeflerimin önünde. Kendimi geliştiriyorum. Her zaman ekstra çalışma yapıyorum'' dedi. Formasını yüzüne kapattığı gol sevinciyle ilgili ise "Harry Kewell'a selam olsun ama gerçeği söyleyeyim. İletişim ekibinden Ege Ağabey,diye sordu. Onu kırmadım.ifadelerini kullandı.Açılış haftası maçlarını deplasmanda oynadığı son 4 Süper Lig sezonuna Aslan gol yemeden başladı.Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Galatasaray'a verilen ilk penaltı kararını eleştirdi. Hakemin neden VAR'a gittiğini kimsenin anlayamadığını söyleyen Taşdemir, "Sonradan anladık, sağlık olsun.dedi.Sarı-kırmızılılar, son şampiyon ünvanıyla G.Antep FK karşısında çıktığı 7 lig maçında 6 galibiyet alırken 1 kez berabere kaldı.İki ekip daha önce ligin açılış haftasında 2020-21 sezonunda da karşı karşıya gelmişti. Aslan o maçı 3-1 kazanırken dün de galip gelerek ikide iki yaptı.