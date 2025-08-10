Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek istediği iddia edilen NEOM SC nerenin, hangi ülkenin takımı?

Suudi Arabistan merkezli bir kulüp olan NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz'a talip olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın bu transferden beklentisinin 45-50 milyon Euro bandığında olduğu belirtildi. Öte yandan Barış Alper Yılmaz ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesinden dolayı takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.