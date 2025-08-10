Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek istediği iddia edilen NEOM SC nerenin, hangi ülkenin takımı?
Giriş Tarihi: 10.8.2025 16:20

Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek istediği iddia edilen NEOM SC nerenin, hangi ülkenin takımı?

Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek istemesiyle bir anda gündeme bomba gibi düşen NEOM SC takımıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Suudi Arabistan takımı olan NEOM SC son yıllarda aldığı dev yatırımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek istediği iddia edilen NEOM SC nerenin, hangi ülkenin takımı?

Suudi Arabistan merkezli bir kulüp olan NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz'a talip olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın bu transferden beklentisinin 45-50 milyon Euro bandığında olduğu belirtildi. Öte yandan Barış Alper Yılmaz ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesinden dolayı takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

NEOM SC HANGİ LİGDE MÜCADELE EDİYOR?

"NEOM SC", tam adıyla Neom Sports Club, Suudi Arabistan merkezli bir futbol kulübüdür. Kulüp, başlangıçta Al-Suqoor Club adıyla 1965 yılında kurulmuş, 2023 yılında NEOM projesi sahibi tarafından devralınarak yeniden markalaştırılmıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek istediği iddia edilen NEOM SC nerenin, hangi ülkenin takımı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz