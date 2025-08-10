Branco ile kavga etmezler!

Portekiz basını da artık Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferine bitti gözüyle bakıyor… Tek sorunun, 26 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takıma katılma tarihi olduğuna vurgu yapılan haberlerde, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra Benfica'ya sportif direktör olan Mario Branco ile bir transfer kavgasının yaşanmayacağına vurgu yapıldı. "denilirken orta görüş dünKerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe, Benfica'ya 25 milyon Euro bonservis teklif etti ve Portekiz kulübü bu öneriyi cazip bulsa da net kararını vermedi. Sarılacivertliler, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu da 5 milyon Euro garanti ücret + bonuslar karşılığında ikna etti. Benfica'dan onay gelir gelmez Kerem, yeni takımı F.Bahçe'ye imza atmak için İstanbul'un yolunu tutacak.Kerem'in F.Bahçe'ye transfer olmaya yaklaşması sonrası G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş bir hamle geldi. Buruk, İnstagram hesabından eski oyuncusunu takip etmeyi bıraktı. Bunun üzerine Kerem de Buruk'u takipten çıktı.Benfica'da toplam 54 maça çıkan Kerem, bunların 41'ine ilk 11'de başladı. 16 gol atarken 10 da asist yaparak skora 26 kez katkı verdi.