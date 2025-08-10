Bu üçlü çok güçlü!

Galatasaray son yenilgisini 29 Mart'ta Beşiktaş'tan aldı. O gün çift forvetli sistemi son kez deneyen teknik direktör Okan Buruk, daha sağlam bir orta sahaya dönüş kararı verdi. Lemina'yı ilk 11'e kalıcı olarak monte eden tecrübeli çalıştırıcı, Torreira'yı 8 numara pozisyonuna çekti ve Sara'yı bu ikilinin önünde kullanmaya başladı. Lemina-Torreira-Sara üçlüsü ile çifte kupalı şampiyonluğa ulaşan Aslan, yeni sezona da aynı saha içi dizilişle başladı.10 numaralı düzeni ya da çift forveti aramayan Galatasaray; Lemina, Torreira ve Sara'nın birlikte oynadığı son 9 maçı rahat kazanırken, 26 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü.Samsunspor-Galatasaray.......................................0-2Galatasaray- Bodrum FK.......................................2-0Eyüpspor-Galatasaray............................................1-5Galatasaray-Sivasspor............................................4-1Trabzonspor-Galatasaray......................................0-2Galatasaray-Kayserispor........................................3-0Fenerbahçe-Galatasaray........................................1-2Galatasaray-Trabzonspor......................................3-0Gaziantep FK-Galatasaray.....................................0-3Gaziantep'te 90 dakika sahada kalan Leroy Sane, skora etki edemedi ancak özellikle maçın ikinci yarısında kalitesini gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk, takıma uyumunu artırmasını istediği Sane'yi oyundan çıkarmadı. Alman yıldızı Gaziantep'teki bozuk zemin çok zorladı.