Giriş Tarihi: 10.8.2025 14:57

Crystal Palace Liverpool karşılaşması için heyecan dorukta. Community Shield final maçında son şampiyon Liverpool ile FA Cup şampiyonu Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın kanalı ve saati belli oldu. Peki, Crystal Palace Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere'de geçtiğimiz yılın şampiyonu Liverpool ile son FA Cup şampiyonu Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Kazanan Community Shield kupasını evine götürecek. Kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Crystal Palace Liverpool maçı hangi kanalda? Crystal Palace Liverpool Community Shield maçı yayın kanalı ve saati

CRYSTAL PALACE LİVERPOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Crystal Palace-Liverpool maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Mitchell, Wharton, Kamada, Sarr, Eze, Mateta

Liverpool: Alisson, Frimpong, Kerkez, Konate, Van Dijk, Szoboszlai, Gravenberch, Salah, Gakpo, Wirtz, Ekitike

