Erzurumspor cezayı ‘Keser’

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor perdeyi galibiyetle açtı.İlk yarısı temposuz geçen müsabakanın ikinci devresinde ev sahibi ekip 55. dakikada aradığı golü buldu.66'da Benhur yine sahneye çıktı ve yine Yumlu'nun pasında ceza sahası önünde buluştuğu topu sert bir şutla direğin yanından ağlara yolladı. Geçen sezon küme düşen Sivas, bir alt lige de 2-0'lık yenilgiyle kötü başlamış oldu.