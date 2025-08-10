Flaş..Flaş..Flaş.. Uğurcan teklifi!

Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'a rağmen yeni bir kaleci arayan Fenerbahçe, Manchester City'li Stefan Ortega'yı gündemine almıştı. Fakat istediği sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, bir süre önce teklif götürdüğü Uğurcan Çakır için yeniden harekete geçti. İddiaya göre; Kanarya, A Milli Takım kalecisi için Trabzonspor'a 18 milyon Euro bonservis teklif etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada Avrupa dışında kaptanlarını bırakmayacağını ifade etmişti. Son gelen teklifin nasıl bir karşılık göreceği merak edilirken Ederson ile masada olan G.Saray'ın da Karadeniz takımına 15 milyon Euro'luk bir öneriyle gittiği öğrenildi.Geçen sezon 43 müsabakada Trabzonspor kalesini koruyan 29 yaşındaki eldiven, 18 maçta gol yemedi.