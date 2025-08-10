Futbol kulüplerinden deprem için geçmiş olsun mesajı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi.
AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri depremin ardından geçmiş olsun mesajları yayınladı.
Merkez üssü Balıkesir olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025
Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 10, 2025
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2025
Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 10, 2025
— TFF (@TFF_Org) August 10, 2025