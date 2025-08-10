Futbol kulüplerinden deprem için geçmiş olsun mesajı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi.

AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri depremin ardından geçmiş olsun mesajları yayınladı.