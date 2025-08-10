Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Futbol kulüplerinden deprem için geçmiş olsun mesajı
Futbol kulüplerinden deprem için geçmiş olsun mesajı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem, birden fazla ilde hissedildi. Yaşanılan depremin ardından TFF ve futbol kulüpleri geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi.

AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri depremin ardından geçmiş olsun mesajları yayınladı.

