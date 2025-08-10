Morata sağ olsun

Galatasaray'da gündemin bir numaralı konusu kaleci transferi… Gaziantep deplasmanında tribünden gelen, "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" tezahüratının öznesi olan Brezilyalı file bekçisi, sarı-kırmızılı kulübün hâlâ A planı konumunda. Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ'den Abdullah Kavukcu'nun bizzat görüntülü konuşmalarla iletişime geçtiği tecrübeli eldiven, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Manchester City'de net 4 milyon Euro kazanan Ederson'a yıllık 8 milyon Euro maaş düşünülüyor.6 milyon Euro tazminat karşılığında Alvaro Morata'nın Como'ya gidişine izin veren yönetim, bu transferden gelecek parayı peşinat olarak Ederson'a ayırdı.İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla da Galatasaray'ın Ederson ile 8 milyon Euro maaş ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığını belirtirken kulüpler arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını yazdı. Şampiyonlar Ligi'nde başarı için en önemli eksiği kaleci kalan sarı-kırmızılılar, yapılacak pazarlıklarla İngiliz ekibiyle en kısa sürede anlaşmayı sağlayarak 31 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.29 kez Brezilya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Ederson, 2017 yazında Benfica'dan Manchester City'ye 40 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. Lakabı 'boğa' olan tecrübeli file bekçisi, 1 yıllık sözleşmesi kaldığı İngiliz ekibinde tam 372 karşılaşmada kaleyi korudu. Ederson, bu mücadelelerin 168'ini ağlarını düşürmeden tamamladı.Süper Lig'e hızlı giren Galatasaray'ın, kalecinin yanı sıra orta sahaya da yıldız bir ismi almak istediği konuşulurken İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-kırmızlılar, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı yüksek maaş teklifiyle ikna ederek anlaşma sağladı. Haberde;geriye sadece İngilizlerle yapılacak bonservis pazarlıklarının kaldığı ifade edildi. Daha önce de İlkay ile Asan'ın transfer görüşmesi yaptığı iddia edilmiş ancak gerçeklik kazanmamıştı.