Trabzonspor, sezonu Kocaelispor karşında açıyor!

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıkıyor. Bordo-mavili takım, sezonun ilk maçında yarın Kocaelispor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya'nın sakatlıkları sürüyor, yeni transfer Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Geçen sezon ligi 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

ONUACHU TARAFTARLA BULUŞUYOR

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluşacak.

Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giyecek.