Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Nice maçında oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 11.8.2025 17:38

Bruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Nice maçında oynayacak mı?

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, yarın oynanacak Nice maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun kadroda olup olmayacağına dair soruya yanıt verdi.

DHA
Bruno Lage’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Nice maçında oynayacak mı?

Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Nice ile karşılaşacak.

Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

LAGE: "KEREM KADRODA OLACAK"

Kerem Aktürkoğlu'nu yarın oynanacak maçın kadrosuna alacağını belirten Bruno Lage, "Nice ile oynanan ilk maçta Kerem'in sakatlığı vardı fakat tamamen iyileşti. Kendini rahat hissediyor. Yarın için onu kadroya alacağım" ifadelerini kullandı.

MOURINHO: "KENDİSİ BENFICA'NIN OYUNCUSU"

Mourinho da Kerem için, "Kendisi Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum. Portekiz liginde oynayan oyuncuları daha da iyi tanıyorum. Oyuncuyu biliyorum ama kendisi Benfica'nın oyuncusu" şeklinde konuşmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Nice maçında oynayacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz