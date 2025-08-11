Caner kızardı, kazanan olmadı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşılıklı goller sonucunda puanları paylaştı. 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1 berabere bitti. Konuk takım Sakarya, 36. dakikada Gael Kakuta ile üstünlüğü bulurken soyunma odasına da moralli gitti. Devreden sonra Sakarya'nın kaptanı Caner Erkin, 52'de Kakuta'nın farkı ikiye çıkardığı golün VAR tarafından iptal edilmesinden dolayı yoğun şekilde itiraz etti. Hakem Alpaslan Şen de kırmızı kartla oyundan attı.
Taraftarının desteğini arkasına alan Bandırma aradığı golü, 75. dakikada yeni transferi Samake ile buldu. Bu sonuçla iki takım da sezona 1 puanla başladı. Diğer skorlar:
Bolu-Van: 2-3, Bodrum- Pendik: 1-1, Çorum-Amed: 2-0.