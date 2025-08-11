Caner kızardı, kazanan olmadı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşılıklı goller sonucunda puanları paylaştı. 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1 berabere bitti. Konuk takım Sakarya, 36. dakikada Gael Kakuta ile üstünlüğü bulurken soyunma odasına da moralli gitti.Taraftarının desteğini arkasına alan Bandırma aradığı golü, 75. dakikada yeni transferi Samake ile buldu. Bu sonuçla iki takım da sezona 1 puanla başladı.Bolu-Van: 2-3, Bodrum- Pendik: 1-1, Çorum-Amed: 2-0.