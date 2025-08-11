Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacak
Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak - Sarı-lacivertliler, 287 maçta 113'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 287 müsabakada 113'er galibiyet ve yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 40. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 40. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 39 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 57 gol attı, kalesinde 48 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 94 46 28 20 136 96
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 39 14 12 13 57 48
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23
TOPLAM 287 113 61 113 392 409

