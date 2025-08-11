Fenerbahçe, Avrupa’da 288. maçını oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 287 müsabakada 113'er galibiyet ve yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 40. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 40. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 39 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 57 gol attı, kalesinde 48 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: