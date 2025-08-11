Göztepe, Rize’de esti gürledi

Geçtiğimiz sezon gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken Göztepe, yeni sezonun ilk galibiyetini Karadeniz'de aldı. İzmir ekibi, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.Göztepe, 2018-19'dan bu yana Çaykur Rizespor'a rakip olduğu 11. Süper Lig maçının 6'sında da puan almayı başardı. Göztepe, ligin ikinci haftasında sahasında F.Bahçe'yi ağırlayacak.