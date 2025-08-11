Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe, Rize’de esti gürledi
Giriş Tarihi: 11.8.2025

Geçtiğimiz sezon gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken Göztepe, yeni sezonun ilk galibiyetini Karadeniz'de aldı. İzmir ekibi, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. 52'de Janderson'un asistinde Bokele ile perdeyi açan Göz- Göz, maçın sonuna kadar üstünlüğü kaybetmedi. İkinci devrede oyuna dahil olan Emersonn 90+3'te, Dennis de 90+6'da farkı açarak son sözü söylediler. Göztepe, 2018-19'dan bu yana Çaykur Rizespor'a rakip olduğu 11. Süper Lig maçının 6'sında da puan almayı başardı. Göztepe, ligin ikinci haftasında sahasında F.Bahçe'yi ağırlayacak.
