Gümbür gümbür Karagümrük’e

İzin yapmadan 10 gündür Kemerburgaz'da çift antrenman yapan Victor Osimhen, Gaziantep'e götürülmedi. Takım ile kamp dönemi geçirmeyen ve Okan Buruk'un verdiği programı bireysel olarak uygulayan yıldız oyuncu, aradaki açığı da kapatıyor. Süper Lig'in ikinci haftasında cuma günü oynanacak Karagümrük maçını hedef olarak belirleyen Osimhen, bu hafta kadroya alınacak.Geçen sezon transferin son günlerinde alınan ve Avrupa kadrosunda kendine yer bulamayan Sallai, bu sezona en hazır isimlerden biri. Sağ bekte yeni transfer beklenirken Macar oyuncu, G.Antep karşısında bu mevkide görev yaptı. Okan Buruk'un beğenisini kazanan futbolcu ayrıca her iki kanat ve orta saha için de joker olarak düşünülüyor. Buruk, Sallai'yi kadronun en kritik isimlerinden olarak görüyor.Yabancı kontenjanı dolu Galatasaray'da ayrılık sırası Carlos Cuesta'ya geldi. İsmi TFF'ye bildirilmeyen Kolombiyalı stoper, kendisine gelen teklifleri bu hafta değerlendirecek.