Rashica giderse Cerny gelir!

Beşiktaş, sağ kanat transferinde Vaclav Cerny için sıcak günler yaşıyor. Siyahbeyazlılar ile görüşen Çek oyuncu, pozitif geri dönüş verdi ve Beşiktaş'ın hamlesini bekliyor. Bonservisi Wolfsburg'ta bulunan 27 yaşındaki ismi takıma kazandırmak için Beşiktaş, Rashica'nın satışı üzerine yoğunlaştı.
Kosovalı futbolcu, beklentilerin uzağında kalırken taraftarla da arasındaki bağlar iyice koptu. Cerny için talep edilen 8 milyon Euro'luk bedelin bir bölümü Rashica'nın satışından karşılanacak.
Rashica ile ilgili teklif geldiği anda Cerny konusunda ciddi adımlar atılacak. Futbolcunun kurulan temaslarda 'Evet'
dediği öğrenildi.
20 MAÇ GARANTİ VEREN ALIR!
Siyah-beyazlıların, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kolombiya'dan keşfedip kadrosuna kattığı Elan Ricardo, yeni sezonda bir kulübe kiralanacak. Ricardo'yu Polonya ve Portekiz'den kiralamak isteyen kulüpler bulunuyor. Siyah-beyazlı ekibin 21 yaşındaki futbolcu için kiralamak isteyen kulüplere belirli sayıda maçta oynama zorunluluğu koydurtmak istediği aktarıldı. Beşiktaş, genç orta sahasını en az 20-25 ilk 11'de görev alabileceği bir takıma kiralamak istiyor.
SÖZ BAŞKAN ADALI'DA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün 14:00'te basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Adalı,
Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında başta yapılan transferler ve planlamayla birlikte takımın genel durumu, hoca konusuna dair açıklamalarda bulunacağı aktarıldı.