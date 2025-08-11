Rashica giderse Cerny gelir!

Beşiktaş, sağ kanat transferinde Vaclav Cerny için sıcak günler yaşıyor. Siyahbeyazlılar ile görüşen Çek oyuncu, pozitif geri dönüş verdi ve Beşiktaş'ın hamlesini bekliyor.Kosovalı futbolcu, beklentilerin uzağında kalırken taraftarla da arasındaki bağlar iyice koptu.Rashica ile ilgili teklif geldiği anda Cerny konusunda ciddi adımlar atılacak. Futbolcunun kurulan temaslardadediği öğrenildi.Siyah-beyazlıların, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kolombiya'dan keşfedip kadrosuna kattığı Elan Ricardo, yeni sezonda bir kulübe kiralanacak. Ricardo'yu Polonya ve Portekiz'den kiralamak isteyen kulüpler bulunuyor. Siyah-beyazlı ekibin 21 yaşındaki futbolcu için kiralamak isteyen kulüplere belirli sayıda maçta oynama zorunluluğu koydurtmak istediği aktarıldı. Beşiktaş, genç orta sahasını en az 20-25 ilk 11'de görev alabileceği bir takıma kiralamak istiyor.Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı,Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında başta yapılan transferler ve planlamayla birlikte takımın genel durumu, hoca konusuna dair açıklamalarda bulunacağı aktarıldı.