Başakşehir, play-off için sahaya çıkıyor
Giriş Tarihi: 12.8.2025 11:11

Başakşehir, play-off için sahaya çıkıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 3-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında yarın sahasında Norveç ekibi Viking ile karşılaşacak.

İHA
Başakşehir, play-off için sahaya çıkıyor

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking'i konuk edecek.

Deplasmanda oynanan ilk müsabakada ilk yarıya 1-0 geride girmesine rağmen ikinci yarı bulduğu gollerle rakibi 3-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı elinde bulunduruyor.

Başakşehir, tur atlaması halinde play-off aşamasında Spartak Trnava -Universitatea Craiova eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı.

Başakşehir, play-off için sahaya çıkıyor
