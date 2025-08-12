Başakşehir, play-off için sahaya çıkıyor

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking'i konuk edecek.
Deplasmanda oynanan ilk müsabakada ilk yarıya 1-0 geride girmesine rağmen ikinci yarı bulduğu gollerle rakibi 3-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı elinde bulunduruyor.
Başakşehir, tur atlaması halinde play-off aşamasında Spartak Trnava -Universitatea Craiova eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı.