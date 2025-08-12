Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin yeni görevini açıkladı!
Giriş Tarihi: 12.8.2025 17:35

Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin yeni görevini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz dönemde A Takımda teknik direktörlük görevi yapan Serdar Topraktepe'nin altyapının başına getirildiğini duyurdu.

İHA
Beşiktaş, Serdar Topraktepe’nin yeni görevini açıkladı!

Beşiktaş, kulübün farklı yaş kategorilerinde antrenörlük yapan Serdar Topraktepe'nin siyah-beyazlı kulübün Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna Serdar Topraktepe getirilmiştir. Serdar Topraktepe'ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Beşiktaş'ta üç kez geçici teknik direktörlük koltuğuna oturan Topraktepe, siyah-beyazlıların başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin yeni görevini açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz