Beşiktaş, Serdar Topraktepe’nin yeni görevini açıkladı!

Beşiktaş, kulübün farklı yaş kategorilerinde antrenörlük yapan Serdar Topraktepe'nin siyah-beyazlı kulübün Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna getirildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna Serdar Topraktepe getirilmiştir. Serdar Topraktepe'ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
Beşiktaş'ta üç kez geçici teknik direktörlük koltuğuna oturan Topraktepe, siyah-beyazlıların başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.