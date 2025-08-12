Como, Morata transferini açıkladı!

Galatasaray'da yarım sezon kiralık forma giyen Alvaro Morata, İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transfer oldu. İtalyan ekibi, Morata'yı 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık kadrosuna kattı.

Morata transferin ardından verdiği demeçte, "Como'ya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Geçen yıl onlara karşı oynarken takımı ve projeyi takdir ettim. Ne kadar hırslı olduklarını görebiliyordunuz. Taraftarlara ve kulübe maçlarda yüzde 200'ümü vereceğime söz veriyorum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum." dedi.

32 yaşındaki futbolcu; sarı-kırmızılı ekipte 7 gol, 1 asistlik performansa imza attı.