FENERBAHÇE FEYENOORD CANLI | Fenerbahçe, Feyenoord karşısında tur peşinde! Mourinho’nun 11’i belli oldu...

Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden Fenerbahçe, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak.

Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE 11'LER



Fenerbahçe: İrfan, Semedo, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Szymanski, Fred, Amrabat, Duran, Nesyri



Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Moussa, Sauer, Ueda

NOTLAR:

Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya bulunmayan Anderson Talisca, Feyenoord rövanşında kadroda olacak. İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda yer alacak

Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.