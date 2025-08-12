Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE FEYENOORD CANLI | Fenerbahçe, Feyenoord karşısında tur peşinde! Mourinho'nun 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 12.8.2025 18:47 Son Güncelleme: 12.8.2025 18:49

FENERBAHÇE FEYENOORD CANLI | Fenerbahçe, Feyenoord karşısında tur peşinde! Mourinho'nun 11'i belli oldu...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk ediyor. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele öncesinde Mourinho'nun 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...



Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden Fenerbahçe, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak.

Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: İrfan, Semedo, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Szymanski, Fred, Amrabat, Duran, Nesyri

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Moussa, Sauer, Ueda

NOTLAR:

Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya bulunmayan Anderson Talisca, Feyenoord rövanşında kadroda olacak. İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda yer alacak

Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.


