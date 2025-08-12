Hayaller 40 gerçekler 20!

Barış Alper Yılmaz'a minimum 40 milyon Euro değer biçen yönetim, henüz masaya oturmadı. İtalyan ekibi Bologna'nun 15 milyon Euro, Suudi Arabistan'dan Neom'un 20 milyon Euro'luk teklifleri yeterli bulunmadı ve değerlendirmeye alınmadı. Sarıkırmızılılar, Barış'ı 40 milyon Euro'dan düşük bedelle satmayı düşünmüyor. Okan Buruk, oyuncunun kalmasını istiyor.Sağ bek için transfer pazarında olan G.Saray, eski futbolcusu Sacha Boey'yi kadrosuna katmak için çalışıyor. Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya satılan oyuncu için 7 milyon Euro seviyesinde Bayern ile anlaşma sağlandı. Boey, Fransa ve İngiltere'den teklif beklediğini iletirken bu nedenle de işi yokuşa sürüyor. G.Saray ise Fnansız oyuncuya zaman tanırken ikna olması için sıkı bir pazarlık süreci geçiyor. Boey'in 5 milyon Euro'luk ücret isteği menajeri tarafından bildirilirken G.Saray yönetimi ise en fazla 3 milyon Euro seviyesinde bir yıllık ücret ödeyebilecekleri iletti.ManchesterCity'nin Ederson için yüksek bonservis isteğinin ardından Galatasaray, kaleci transferinde rotasını Portekiz'e çevirdi. Porto'nun milli kalecisi Diogo Costa'yı gözüne kestiren sarı-kırmızılılar, vites yükseltti. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, Portekiz ekibine resmi teklif sunduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon Porto ile 43 maça çıkan Diogo, kalesinde 45 gol gördü. Bu arada teknik direktör Okan Buruk, Karagümrük maçında da eldivenleri Günay Güvenç'e verecek.