İsrail’i FIFA’dan atın!

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma öfke her geçen gün büyürken yeşil sahalardan da tepkiler artmaya devam ediyor. Açlığa mahkum edilen ve insanlık dramının yaşandığı Gazze'ye destek veren Liverpool taraftarları, Crystal Palace maçında açtıkları pankartla İsrail'in FIFA'dan atılmasını istedi. Liverpool'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Mohamed Salah da önceki gün UEFA'ya Gazze'de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Suleiman al-Obaid için, "Söyleyebilir misiniz, nasıl, nerede ve niçin öldü?" sorusunu sormuştu.