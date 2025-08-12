Mourinho’dan intikam almak istiyorlar!

Feyenoord'un oyunu geriden kurmayı sevdiğini ve kanat oyuncularının topu içe kat ederek oynadığına vurgu yapan Hollandalı gazeteci şu tespitlerde bulundu: "Oyun geriden kurulunca sağ ve sol bekler (Bos ve Read) kanatlardaki hızlarını kullanabiliyor.
Robin van Persie'nin en çok kullandığı taktik bu. Steijn çok tehlikeli bir oyuncu. Geçen sezon Twente formasıyla Eredivisie'de 24 gol atarak gol kralı oldu. Feyenoord'un yeni kaptanı, forvet Ueda'nın arkasında oynuyor ve gol atmayı iyi biliyor. Stoperler Ahmedhodzic ve Watanabe yeni olmalarına rağmen iyi iş çıkarıyorlar.
Birlikte çok oynamadılar. Fenerbahçe maçı ilk birliktelikleriydi.
PORTEKİZLİ HOCA FORMSUZ
Mourinho elbette bu yüzyılın en iyi teknik direktörlerinden ama bazı sorunlar yaşadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'ye fazla enerji veremedi. Mourinho'nun geçmişte başardıklarına herkes saygı duyacaktır ama şu ana kadar Fenerbahçe'de çok iyi performans sergilediğini söyleyemem. Takımda çok kaliteli ve üst düzey oyuncular olmasına rağmen… Bence herkes, artık performans zamanı olduğunu, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve Süper Lig'de Galatasaray ile ciddi şekilde yarışmak gerektiğini kabul edecektir.
BU ATMOSFERE ALIŞIKLAR
Mourinho, Roma teknik direktörüyken Feyenoord taraftarına çok acı çektirdi.
2022'de
Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 yenerek
kupayı aldı. Bir yıl sonra 2023'te, Avrupa
Ligi çeyrek finalinde yine Feyenoord'u eledi.
O maçtan sonra Feyenoord Teknik Direktörü
Arne Slot'u provoke etti. Bu da taraftarları
çileden çıkardı. Rotterdam'da bu yüzden sevilmiyor.
Mourinho'nun takımını elemek Feyenoord
için bu yüzden çok daha önemli. Feyenoord, İstanbul'daki tutkulu atmosferin farkında. Ama böyle atmosferlere alışkınlar. Çünkü Rotterdam'daki De Kuip Stadı'nın atmosferi de inanılmaz.