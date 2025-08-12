Mourinho’dan intikam almak istiyorlar!

Feyenoord'un oyunu geriden kurmayı sevdiğini ve kanat oyuncularının topu içe kat ederek oynadığına vurgu yapan Hollandalı gazeteci şu tespitlerde bulundu:Robin van Persie'nin en çok kullandığı taktik bu. Steijn çok tehlikeli bir oyuncu. Geçen sezon Twente formasıyla Eredivisie'de 24 gol atarak gol kralı oldu. Feyenoord'un yeni kaptanı, forvet Ueda'nın arkasında oynuyor ve gol atmayı iyi biliyor.Birlikte çok oynamadılar. Fenerbahçe maçı ilk birliktelikleriydi.Mourinho elbette bu yüzyılın en iyi teknik direktörlerinden ama bazı sorunlar yaşadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'ye fazla enerji veremedi. Mourinho'nun geçmişte başardıklarına herkes saygı duyacaktır ama şu ana kadar Fenerbahçe'de çok iyi performans sergilediğini söyleyemem. Takımda çok kaliteli ve üst düzey oyuncular olmasına rağmen…2022'deKonferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 yenerekkupayı aldı. Bir yıl sonra 2023'te, AvrupaLigi çeyrek finalinde yine Feyenoord'u eledi.O maçtan sonra Feyenoord Teknik DirektörüArne Slot'u provoke etti. Bu da taraftarlarıçileden çıkardı. Rotterdam'da bu yüzden sevilmiyor.Mourinho'nun takımını elemek Feyenoordiçin bu yüzden çok daha önemli.