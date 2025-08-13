Alkışlar İrfan Can’a

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, 41. dakikada skor 0-0'ken yediği golle eleştirilse de sonrasında oyuna ağırlığını koydu. Ağlarında gördüğü iki gole rağmen 6 kurtarışla turun gelmesinde önemli rol oynadı. 27 yaşındaki file bekçisi bir kez kaleyi terk ederek topu kurtardı, bir defa hava topu mücadelesi kazandı, 43 kez topla buluştu.Fenerbahçe taraftarı maçta Filistin bayrakları açarak İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı da lanetledi. Futbolseverler, İsrail'e tepki gösterip Filistin'e destek tezahüratları yaptı.F.Bahçe taraftarı olan Duygu Özdin, amansız hastalıkla savaşırken "Kanseri yendiğimde stadyumda 1907 balon uçurur muyuz?" paylaşımı yapmıştı. Hayatını kaybeden Duygu Özdin anısına dün tam da doğum gününde statta 1907 balon uçuruldu.