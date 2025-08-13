Andre Almeida’da bekleme dönemi!

Trabzonspor'un hedeflerinden biri olan Portekizli orta saha Andre Almeida için pazarlıklar kritik bir noktaya geldi. Bordomavililer, Valencia'ya teklifini 6 milyon Euro artı bonuslara kadar yükseltti.Takımından ayrı çalışan Almeida, Trabzonspor'a sıcak baksa da kulüpler arasındaki fiyat farkı nedeniyle transfer bekleme dönemine girdi. Valencia'nın ilerleyen günlerde talebinde esneklik göstermesi bekleniyor.Trabzonspor'un geçen sezonun devre arasında aldığı, ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Tim Jabol Folcarelli, 2025-26 sezonuna yeni transfer etkisiyle başladı. 1-0 kazanılan Kocaelispor maçında 11.41 kilometre ile takımın en çok mesafe kat eden ikinci oyuncusu olan Folcarelli, sprint kategorisinde birinci sırada yer aldı. %85 pas isabeti yakalayan Fransız futbolcu, 13 ikili mücadelenin 11'ini kazandı.