Böyle zarar görülmedi!

Transferde yıldızları kadrosuna katan Türk futbolunun lokomotifleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2024-2025 sezonunda 9,93 milyar lira zarara uğradı. Kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre dört kulüp de kazandığından fazla harcadı. Denetçilerin raporları uyarınca gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Galatasaray, 3,3 milyar lirayla (74,4 milyon Euro)
en fazla zarar eden kulüp konumunda. Sarıkırmızılıları 2,72 milyar lira (61,5 milyon Euro) zararla Beşiktaş
takip ediyor. Fenerbahçe'nin 2,36 milyar lira (53,5 milyon Euro)
zararla kapattığı sezonda, Trabzonspor da 1,55 milyar liralık (34,9 milyon Euro)
zarara engel olamadı.