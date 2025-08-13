Diogo Costa için pazarlık başladı

Sarı-kırmızılıların kalede gündemine gelen son isim Porto'nun file bekçisi Diogo Costa oldu. 25 yaşındaki İsviçre doğumlu Portekizli oyuncu kariyerine Porto altyapısında başladı. Tüm yaş kategorilerinde sahaya çıktıktan sonra A takımda kaleyi devralan Diogo Costa, toplamda 198 kez sahaya çıkarken 174 gol yedi, 84 mücadelede ise rakiplere duvar ördü. Costa için G.Saray yönetimi 20 milyon Euro ile kapıyı çalarken Porto ise 40 milyon Euro'yla pazarlıklara başladı.Real Madrid kalesini koruyan Thibaut Courtois, bir organizasyonda G.Saraylı taraftarlarla karşılaştı. "Galatasaray'a gel kardeşim" diye bağıran bir taraftara 33 yaşındaki Belçikalı kaleci "Galatasaray çok iyi kulüp, onları beğeniyorum" yanıtını verdi.En geç Eylül ayında sahalara dönmeye hazırlanan İcardi, rekor hedefiyle motive oluyor. Galatasaray formasıyla 73 kez ağları sarsan Gheorghe Hagi hâlâ en golcü yabancı ünvanına sahip. 3 sezonda 61 defa fileleri havalandıran İcardi,Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ilk 11'e giremeyen yerli oyunculara teklifler geliyor. Espanyol'un Berkan Kutlu için yaptığı öneriyi kabul etmeyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'den birçok takımın kiralamak istediği Metehan Baltacı'yı da bırakmayı düşünmüyor.