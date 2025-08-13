Duygular şelale!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, Kadıköy'de çıktığı ilk resmi maçta taraftara iki asist-bir golle 'Merhaba' dedi. 44'te Szymanski'nin ortasında skoru 1-1'e getiren İngiliz futbolcu kariyerinin ilk kafa golünü Fenerbahçe formasıyla atmış oldu. 23 yaşındaki sol bek, Fred ve En-Nesyri'nin gollerinde de başroldeydi.Mourinho, Feyenoord rövanşında En-Nesyri ve Jhon Duran'ı bir arada oynattı. Yeni transfer 45+2'de F.Bahçe'yi galibiyete taşıyan golü attı. Ancak 60'ta kendisini yere bıraktı. 62'de yerine Talisca girdi. Maçtan sonra Duran, "Kendimi çok iyi hissediyorum. En-Nesyri ile birlikte oynamak keyifli. Bana asist yaptı ona borçlandım. Mourinho ile de çalışmak büyük mutluluk" dedi.Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve Portekiz kampını kaçıran Talisca golle döndü. 62'de görevi Duran'dan teslim alırken 90+5'te skoru 5-2 olarak ilan eden isimdi.Dakikalar55'i gösterdiğinde Lotomba, Brown'un presi ile topu kaybetti. Boşta kalan topu alan Fred, biraz sürdükten sonra ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunu yaptı ve örümcek ağlarını aldı. Brezilyalı küçük dev adam Avrupa kupalarında Şubat 2020'den (Manchester United-Club Brugge) bu yana ceza sahası dışından ilk golünü Feyenoord filelerine gönderdi.Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998-99'dan (Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek 4.3 milyon Euro (yaklaşık 205 milyon TL) primi kasasına koydu.