Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray ve Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı andı
Giriş Tarihi: 13.8.2025 11:38

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı andı

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında andı.

AA
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süleyman Seba’yı andı

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında andı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı andı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz