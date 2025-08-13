Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Morata ortalığı ‘para’ladı!
İspanyol futbolcu, 681 bin Euro’luk alacağını bırakınca sert mesajla kulübe veda etti

Como'ya transferi için 681 bin Euro (32.2 milyon TL) alacağından vazgeçen Alvaro Morata, Galatasaray'a vedasında yönetimi eleştirdi. İspanyol forvet, taraftar, teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür ederken yönetime ise sert çıktı. Kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirten Morata, "Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi; öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşme haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım. Benim için hem hayatta hem de işte bazı prensipler vardır ki asla çiğnenmemelidir: Herkesin hakkına saygı göstermek bunlardan biridir" dedi.
