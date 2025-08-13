Morata ortalığı ‘para’ladı!

Como'ya transferi için 681 bin Euro (32.2 milyon TL) alacağından vazgeçen Alvaro Morata, Galatasaray'a vedasında yönetimi eleştirdi. İspanyol forvet, taraftar, teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür ederken yönetime ise sert çıktı. Kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirten Morata, "Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi; öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşme haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım." dedi.