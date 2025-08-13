Süper Lig’in ilk haftasında ciddi sakatlıklar yaşandı

Kocaelispor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı Mateusz Wieteska da Türkiye'deki ilk maçında sakatlık yaşadı. Polonyalı defans oyuncusu Trabzonspor'a karşı 22. dakikada kenara gelirken, kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun yapılan tetkiler sonucu sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği belirtildi.

Sezonun ilk haftasında ciddi sakatlık yaşayan bir başka isim de Peter Etebo oldu. Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı futbolcu, Samsunspor deplasmanında 40. dakikada adale sakatlığı yaşadı. Daha sonra oyuna devam edemeyen Etebo'nun MR incelemesinde sağ hamstring (biseps femoris) kasına ait kas içi (intramuskuler) tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Eyüpspor - Konyaspor müsabakasında konuk ekipte Riechedly Bazoer, sakatlığı nedeniyle 70. dakikada oyundan çıktı. Bazoer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.