Avrupalı Başakşehir

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, gururumuz olmaya devam ediyor. 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 3-1 mağlup ettiği Viking ile sahasında 1-1 berabere kalarak play-off'a adını yazdırdı. Maça istekli ve coşkulu başlayan Çağdaş Atan'ın takımı, ilk yarım saatte aradığı golü bulamadı.
Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Viking atağında top, Onur Bulut'a çarparak şanssız şekilde ağlara gitti. Deneyimli sağ bek, faul itirazında bulunsa da karar değişmedi. Gol için saldıran Başakşehir, 6 dakika sonra yeni transferi Davie Selke ile eşitliği yakaladı: 1-1. İkinci yarıda rakibin ataklarında Muhammed, kalesinde adeta devleşti. 4 kurtarışa imza atan milli file bekçisi, turda başrol oynadı.
Başakşehir, bu sezon Avrupa kupasında oynadığı 4 maçta (3 galibiyet-1 beraberlik) kaybetmeyerek namağlup yoluna devam etti. Temsilcimiz, bugün oynanacak Craiova- Trnava'nın galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçı Craiova 3-0 kazanmıştı.
'HEYECANLIYIM'
Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 100. golünü atan Selke maç sonu şöyle konuştu: ''Çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Fırsatı değerlendirdik, golü attık. Çok iyi savunma yaptık, sonrasında da turu geçtik. Süper Lig'e başlamak için heyecanlanıyorum."
GÜMÜŞDAĞ: ERTELEME TALEBİMİZ OLACAK
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, play-off turu maçları için erteleme talep edeceklerini dile getirdi. "Play-off için ligde erteleme isteğimiz olacak" diyen Gümüşdağ, "Ülke puanına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Avrupa'da 10 yıl 100 gol atıldı. Kolay değil" açıklamasında bulundu. Turuncu lacivertliler, play-off maçlarını 21-28 Ağustos'ta oynayacak.