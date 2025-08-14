Avrupalı Başakşehir

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, gururumuz olmaya devam ediyor. 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 3-1 mağlup ettiği Viking ile sahasında 1-1 berabere kalarak play-off'a adını yazdırdı.Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Viking atağında top, Onur Bulut'a çarparak şanssız şekilde ağlara gitti. Deneyimli sağ bek, faul itirazında bulunsa da karar değişmedi. Gol için saldıran Başakşehir, 6 dakika sonra yeni transferi Davie Selke ile eşitliği yakaladı: 1-1.Başakşehir, bu sezon Avrupa kupasında oynadığı 4 maçta (3 galibiyet-1 beraberlik) kaybetmeyerek namağlup yoluna devam etti. Temsilcimiz, bugün oynanacak Craiova- Trnava'nın galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçı Craiova 3-0 kazanmıştı.Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 100. golünü atan Selke maç sonu şöyle konuştu: ''Çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Fırsatı değerlendirdik, golü attık. Çok iyi savunma yaptık, sonrasında da turu geçtik. Süper Lig'e başlamak için heyecanlanıyorum."Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, play-off turu maçları için erteleme talep edeceklerini dile getirdi. "Play-off için ligde erteleme isteğimiz olacak" diyen Gümüşdağ, "Ülke puanına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Avrupa'da 10 yıl 100 gol atıldı. Kolay değil" açıklamasında bulundu. Turuncu lacivertliler, play-off maçlarını 21-28 Ağustos'ta oynayacak.