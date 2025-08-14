Bu gösterişli zafer Benfica’ya mesaj

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak adını Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yazdırdığı eşleşmeyi iki takım için de büyük önem taşıyan Dirk Kuyt'a sorduk.45 yaşındaki Kuyt'ın tespitlerinden öne çıkanlar şöyle:Bence iki büyük final niteliğinde maç izledik. Rotterdam'daki 2-1'lik yenilgiden sonra Fenerbahçe stadının ve taraftarının enerjisini arkasına aldı. Yüksek pres yapmayı seviyorlar ve bunu başardılar. Topu kazandıklarında veya rakipten kaptıklarında çok büyük pozisyonlar yaratıyorlar. Çünkü5-2'lik skor büyük görünebilir ama bence yine de çok çekişmeli bir maçtı.Benfica kesinlikle kolay maç değil fakat onlar için de kolay olmayacak. Kadıköy'deki atmosfer tekrar oluşursa Benfica'nın işi gerçekten zor.