Bu gösterişli zafer Benfica’ya mesaj

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak adını Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yazdırdığı eşleşmeyi iki takım için de büyük önem taşıyan Dirk Kuyt'a sorduk. 2012-2015 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyip, 3 kupa kaldıran ardından Avrupa sahnesinde adının duyulmasını sağlayan Feyenoord'a dönen ve şu an boşta olsa da kariyerine teknik adam olarak devam eden
45 yaşındaki Kuyt'ın tespitlerinden öne çıkanlar şöyle:
BROWN'UN FİZİK GÜCÜ MUHTEŞEM
Bence iki büyük final niteliğinde maç izledik. Rotterdam'daki 2-1'lik yenilgiden sonra Fenerbahçe stadının ve taraftarının enerjisini arkasına aldı. Yüksek pres yapmayı seviyorlar ve bunu başardılar. Topu kazandıklarında veya rakipten kaptıklarında çok büyük pozisyonlar yaratıyorlar. Çünkü kaliteli oyuncuları var. Fred bunlardan biri. Attığı gol inanılmazdı ama maçın adamı Archie Brown'du. Çok kritik bir anda gol attı. Asistleri iyiydi. Fizik gücü muhteşem. Sanki 90 değil 180 dakika koşabilecek gibi duruyor.
FENERBAHÇE'NİN YILDIZI ÇOK
5-2'lik skor büyük görünebilir ama bence yine de çok çekişmeli bir maçtı. Kalitenin farkı burada ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin daha çok yıldız var. Skriniar ve Mert de çok efor sarf etti. Jose Mourinho'nun takımının gösterdiği performans, Benfica'ya çok iyi bir rakip olabileceklerini ortaya koydu.
Benfica kesinlikle kolay maç değil fakat onlar için de kolay olmayacak. Kadıköy'deki atmosfer tekrar oluşursa Benfica'nın işi gerçekten zor. Alınan gösterişli galibiyet iyi bir mesaj oldu diye düşünüyorum.