Fenerbahçe’de Omar Fayed kiralandı!

Fenerbahçe forması giyen Omar Fayed, Portekiz ekibi FC Arouca'ya kiralandı. Fayed, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Arouca forması giyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed'in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." denildi.

Geçtiğimiz sezon başında Belçika ekibi Beerschot'a kiralık forma diyen 22 yaşındaki oyuncu, 15 maça çıktı ve 1 de asist yaptı.