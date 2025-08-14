Formayı hak edene veririm!

Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bugün İrlanda temsilcisi St. Patrick's kulübünü konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadeleye hazır olduklarını söyledi. İlk maça göre farklı bir 11'le sahaya çıkmayı planladıklarını belirten Norveçli çalıştırıcı, "Formayı hak edenlere teslim ediyorum. Bu camiada beklentiler ve standartlar çok büyük. Oynaması gereken futbolcunun bana oynaması gerektiğini kanıtlaması gerekiyor.Her maç oyuncuların kendilerini bana kanıtlamaları için bir şans" ifadelerini kullandı.Başkan Serdal Adalı'nın kendisine sahip çıkan açıklamalarına da değinen 52 yaşındaki teknik adam,dedi.Beşiktaş,UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacak.İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlılara, sahasında alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler de play-off turunu getirecek.