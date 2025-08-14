Formayı hak edene veririm!

Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bugün İrlanda temsilcisi St. Patrick's kulübünü konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadeleye hazır olduklarını söyledi. İlk maça göre farklı bir 11'le sahaya çıkmayı planladıklarını belirten Norveçli çalıştırıcı, "Formayı hak edenlere teslim ediyorum. Bu camiada beklentiler ve standartlar çok büyük. Oynaması gereken futbolcunun bana oynaması gerektiğini kanıtlaması gerekiyor. Umarım herkes daha iyi olur ve oyuncu seçmek zorlaşır.
Her maç oyuncuların kendilerini bana kanıtlamaları için bir şans" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ADALI ÇOK ÇALIŞIYOR
Başkan Serdal Adalı'nın kendisine sahip çıkan açıklamalarına da değinen 52 yaşındaki teknik adam, "Başkanla iletişimim çok iyi. Zor bir süreçte geldik, zaman lazımdı. Çok fazla teknik direktör değiştirildi. Yönetim ve başkanın güçlü bir takım inşa etmek için çok çalıştığını biliyorum"
dedi.
KARTAL TUR İÇİN SAHADA!
Beşiktaş,
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlılara, sahasında alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler de play-off turunu getirecek.