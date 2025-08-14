Galatasaray ile Fatih Karagümrük 21. randevuda

SON MAÇLARIN GOLCÜSÜ BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray'da ilk hafta forvette Victor Osimhen ile Mauro Icardi'nin yokluğunda görev alan Barış Alper Yılmaz, 3 gole direkt etki etti. Barış Alper, Gaziantep FK karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırırken, Eren Elmalı'nın golünde de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, hazırlık maçlarında da 3 gol kaydetmişti.

Transferinden dolayı takıma daha sonra katılan Osimhen ile uzun süren sakatlığının ardından çalışmalarına devam eden ve oynaması konusunda acele edilmeyen Icardi'nin, Karagümrük karşılaşmasında kadroda olup, olmamasına Teknik Direktör Okan Buruk verecek.

