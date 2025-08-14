Kazandıran adam

Geçtiğimiz sezon derbilerdeki başarısızlığı, sezon bitiminde Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalınması
Jose Mourinho'yu hep
tartışılan adam yapmıştı.
Portekizli teknik adam,
taraftarın ve Türk futbol
kamuoyunun
beklediği 'Special One'
dokunuşunu
Feyenoord
karşısında
yaptı.
2-1 yenildiği rakibine
rövanşta Kadıköy'ü
dar ederken taraftarına
bayram yaşattı.
ÜLKE PUANINA KATKI
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun liderliğinde bu sezonla birlikte ülke puanına 3.550 puan katkı sağladı.
Son iki yılda ise en fazla katkıda bulunan ikinci takım (ilki 3.950 puanla Galatasaray) oldu.
YENİLERDEN DESTEK
Yönetim, Portekizli çalıştırıcının direkt oynatabileceği futbolcuları transfer etti. Mourinho da yenilerden Archie Brown (1 gol-2 asist) ve Jhon Duran'dan (1 gol)
şimdiye kadar 2 gol-2 asistlik verim aldı.
MÜCADELE ALKIŞ ALDI
"Taraftarlar, geçen sene takım geriye düştüğünde negatif reaksiyon verirdi. Gol yedik ama onlar takıma ruh kattılar" diyen Mourinho, daha sezon başında taraftarıyla barıştı. Kadıköy'ü dolduran 40 binden fazla kişi, stadı bayram yerine çevirdi.
UÇUŞA GEÇTİ
Kulüpler sıralamasında Avrupa'da sezona 47. başlayan Kanarya, Feyenoord'u saf dışı bırakması ve tur atlamasının ardından 8 basamak birden çıkarak 39. sıraya yükseldi. Olimpiakos, Lyon, Marsilya, Monaco, Sevilla, Shakhtar
gibi takımları geride bıraktı.
4.3 MİLYON EURO GELİR
Şimdiden F.Bahçe'nin kasasına 4.3 milyon Euro (205 milyon TL) koyduran deneyimli çalıştırıcı, play-off'u da geçmesi halinde 18,6 milyon Euro Şampiyonlar Ligi katılım payı kazandıracak. Bu miktar, diğer kalemlerle toplamda 29 milyon Euro'ya ulaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyete 2.1 milyon Euro prim veriliyor. Fenerbahçe, Benfica'ya elenip Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde 4.3 milyon Euro katılım parası alacak.
90 METRE DEPAR!
Yeni sezon kampına 7 kilo vermiş fit vücuduyla katılan En-Nesyri'nin saha içindeki hırsı da alkış alıyor. Feyenoord maçında sadece 17 saniye içinde önce defansa gidip topu çıkarması ardından 90 metre depar atıp rakip ceza alanına girip golünü attı. Geçen sezon takımın en golcü ismi (30) olan En-Nesyri'ye Premier Lig ekiplerinin ilgisi büyük. West Ham'ın Faslı yıldız için 40 milyon Euro bonservis bütçesi ayırdığı İngiliz basınında yer almıştı.
F.BAHÇE'NİN TUR ŞANSI YÜZDE 32
Football Meets Data adlı veri sitesi Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmelere dair istatistiksel veriler paylaştı. Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini yüzde 32 olarak verdi. Portekiz temsilcisinin turu geçmesine ise yüzde 68'lik bir oran belirledi. İlk maç 20 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş 27 Ağustos'ta Portekiz'de.
MERT'E AMELİYAT YOLU GÖRÜNDÜ!
Feyenoord maçında sakatlık yaşayan Fenerbahçeli futbolcuların durumları belli oldu. Geçtiğimiz dönemlerde de omzundan sakatlık yaşayan Mert Müldür'ün geçmiş yıllardaki hasarının daha da genişlediği ve operasyonun gerekli olduğu belirtildi. Ameliyat masasına yatması halinde 3-4 ay sahalardan uzak kalacak olan futbolcu için bir tarih belirlenecek ancak o güne kadar forma giyebilecek.
MR çekilmesine gerek görülmeyen Jhon Duran ve Amrabat'ın Göztepe maçında oynamasında bir sıkıntı yok.