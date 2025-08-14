Kazandıran adam

Geçtiğimiz sezonJose Mourinho'yu heptartışılan adam yapmıştı.Portekizli teknik adam,taraftarın ve Türk futbolkamuoyununbeklediğidokunuşunuFeyenoordkarşısındayaptı.2-1 yenildiği rakibinerövanşta Kadıköy'üdar ederken taraftarınabayram yaşattı.Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun liderliğinde bu sezonla birlikteSon iki yılda ise en fazla katkıda bulunan ikinci takım (ilki 3.950 puanla Galatasaray) oldu.Yönetim, Portekizli çalıştırıcının direkt oynatabileceği futbolcuları transfer etti. Mourinho da yenilerdenşimdiye kadar 2 gol-2 asistlik verim aldı."Taraftarlar, geçen sene takım geriye düştüğünde negatif reaksiyon verirdi. Gol yedik ama onlar takıma ruh kattılar" diyen Mourinho, daha sezon başında taraftarıyla barıştı. Kadıköy'ü dolduran 40 binden fazla kişi, stadı bayram yerine çevirdi.Kulüpler sıralamasında Avrupa'da sezona 47. başlayan Kanarya, Feyenoord'u saf dışı bırakması ve tur atlamasının ardındangibi takımları geride bıraktı.Şimdiden F.Bahçe'nin kasasına 4.3 milyon Euro (205 milyon TL) koyduran deneyimli çalıştırıcı,Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyete 2.1 milyon Euro prim veriliyor. Fenerbahçe, Benfica'ya elenip Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde 4.3 milyon Euro katılım parası alacak.Yeni sezon kampına 7 kilo vermiş fit vücuduyla katılan En-Nesyri'nin saha içindeki hırsı da alkış alıyor. Feyenoord maçında sadece 17 saniye içinde önce defansa gidip topu çıkarması ardından 90 metre depar atıp rakip ceza alanına girip golünü attı. Geçen sezon takımın en golcü ismi (30) olan En-Nesyri'ye Premier Lig ekiplerinin ilgisi büyük. West Ham'ın Faslı yıldız için 40 milyon Euro bonservis bütçesi ayırdığı İngiliz basınında yer almıştı.Football Meets Data adlı veri sitesi Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmelere dair istatistiksel veriler paylaştı. Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini yüzde 32 olarak verdi. Portekiz temsilcisinin turu geçmesine ise yüzde 68'lik bir oran belirledi. İlk maç 20 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş 27 Ağustos'ta Portekiz'de.Feyenoord maçında sakatlık yaşayan Fenerbahçeli futbolcuların durumları belli oldu. Geçtiğimiz dönemlerde de omzundan sakatlık yaşayan Mert Müldür'ün geçmiş yıllardaki hasarının daha da genişlediği ve operasyonun gerekli olduğu belirtildi.MR çekilmesine gerek görülmeyen Jhon Duran ve Amrabat'ın Göztepe maçında oynamasında bir sıkıntı yok.