Milli file bekçisi Berke Özer imzayı atıyor!

MALİYETİ BELLİ OLDU

Taraflar, 4.5 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro performans bonusu karşılığında el sıkıştı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Fransız temsilcisi, milli eldiven ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. (Fanatik)

Berke Özer, geride bıraktığımız sezonda 35 maçta forma giydi.