Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milli file bekçisi Berke Özer imzayı atıyor!
Giriş Tarihi: 14.8.2025 10:17

Milli file bekçisi Berke Özer imzayı atıyor!

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, bir süredir transferin gözdesiydi. Adı Süper Lig devleriyle de anılan 25 yaşındaki eldiven imzayı atıyor.

Milli file bekçisi Berke Özer imzayı atıyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer'in geleceği belli oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, 25 yaşındaki başarılı file bekçisini renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Taraflar, 4.5 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro performans bonusu karşılığında el sıkıştı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Fransız temsilcisi, milli eldiven ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. (Fanatik)

Berke Özer, geride bıraktığımız sezonda 35 maçta forma giydi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli file bekçisi Berke Özer imzayı atıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz