Milli file bekçisi Berke Özer imzayı atıyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer'in geleceği belli oldu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, 25 yaşındaki başarılı file bekçisini renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Taraflar, 4.5 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro performans bonusu karşılığında el sıkıştı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Fransız temsilcisi, milli eldiven ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. (Fanatik)
Berke Özer, geride bıraktığımız sezonda 35 maçta forma giydi.