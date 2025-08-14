Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi belli oldu!
Giriş Tarihi: 15.8.2025 00:10 Son Güncelleme: 15.8.2025 00:11

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi belli oldu!

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i eleyen Panathinaikos oldu.

Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti.

İlk maçı 0-0 berabere biten eşleşmenin rövanşında da normal süre ve uzatma devreleri golsüz sona erdi. Penaltılarla rakibine 4-3 üstünlük kuran Panathinaikos, play-off turuna yükseldi.

Ukrayna ekibinde Oleh Ocheretko, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, aynı dakikada hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

Samsunspor ile Panathinaikos'un karşılaşacağı play-off turunda maçlar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - RFS (Letonya): 1-0 (2-1)

Midtjylland (Danimarka) - Fredrikstad (Norveç): 2-0 (3-1)

Noah (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 0-0 (Penaltılarla 5-6) (1-1)

Wolfsberger (Avusturya) - PAOK (Yunanistan): 0-1 (Uzatmalarda) (0-0)

Brann (Norveç) - Hacken (İsveç): 0-1 (2-0)

Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-2 (1-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta): 3-1 (2-1)

Drita (Kosova) - FCSB (Romanya): 1-3 (2-3)

Utrecht (Hollanda) - Servette (İsviçre): 2-1 (3-1)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0 (Penaltılarla 3-4) (0-0)

Braga (Portekiz) - CFR Cluj (Romanya): 2-0 (2-1)

Legia Varşova (Polonya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (1-4)

