Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı!

Giriş Tarihi: 14.8.2025 21:28

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programları açıklandı. Federasyon, 3.haftada oynanması planlanan üç maçın ise ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 3. ve 4. haftanın maç programını açıkladı.

Federasyon ayrıca, üçüncü haftadaki TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ile Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendiğini duyurdu.

- 3. hafta:

22 Ağustos 2025 Cuma:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi

Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ertelendi

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

- 4. hafta

29 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Kayserispor (Kocaeli)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

