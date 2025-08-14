Süper’sin Paris

UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi kazananı Paris Saint- Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham kozlarını paylaştı. İtalya'nın Udine kentinde oynanan müsabaka son anlara kadar nefesleri kesti.Ancak usta teknik adam Luis Enrique, üst üste oyuncu değişiklikleriyle 'Ben bitti demeden bitmez' dedi. Kenardan aldığı Kang-in Lee 85'te, Ramos ise 90+4'te eşitliği sağlayan PSG, muhteşem bir dönüşle maçı direkt penaltı atışlarına taşıdı.Maç öncesi UEFA, katil İsrail'in Filistin'de yaptığı insanlık zulmüne karşı çağrıda bulundu.yazılı pankart açtı. Daha sonrasında bu fotoğrafı resmi sosyal medya hesabından paylaşan Avrupa futbolunun patronu,notunu düştü. Geçtiğimiz günlerde Liverpool'un yıldızı Salah, UEFA'nın hayatını kaybeden Filistinli eski milli futbolcu Al-Obaid için yaptığı paylaşıma, "Bize Obeid'in nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" diyerek sert tepki göstermişti.