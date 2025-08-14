Trabzonspor’da Onuachu idmana katılmadı!

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu bölümde ısınma hareketleri yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Paul Onuachu ile hasta olan Zubkov katılmadı. Onuachu'nun sağ diz dış yan bağlarında hafif zorlanma olduğu belirtildi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.