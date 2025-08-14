Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Onuachu idmana katılmadı!
Giriş Tarihi: 14.8.2025 19:10

Trabzonspor'da Onuachu idmana katılmadı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da Paul Onuachu ile hasta olan Zubkov idmana katılmadı.

AA
Trabzonspor’da Onuachu idmana katılmadı!

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu bölümde ısınma hareketleri yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Paul Onuachu ile hasta olan Zubkov katılmadı. Onuachu'nun sağ diz dış yan bağlarında hafif zorlanma olduğu belirtildi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Onuachu idmana katılmadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz