Yıldırım patladı

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı bir toplantıda mevcut başkan Ali Koç'u ve yönetimini eleştirdi. Gençlere "Net konuşacağız, biz varız"
diyen Yıldırım'dan satır başları:
"Fenerbahçe'de her şey var. Bir tek olmayan şey akıl.
98 yılında başkan olarak geldim. Kim tanıyordu? Seçildim, 20 sene görev yaptım. Tribünler Ali Şen diye bağırıyordu. 20 sene kimse bağırmadı.
Divan'a gittim, rezilliği gördüm. 2 kurabiye, 1 çaya her şeyi alkışlıyorlar.
Bankalar Birliği'ne olan borç "80 milyon"
diyor, alkışlıyorlar! Ben 25 milyar TL borç diyorum.
Fenerbahçe bu hale gelmiş.
Bunu ayağa kaldıracak sizlersiniz. Çıkın konuşun! Sesinizi duysunlar."