Ederson bitecek!

Muslera'ya veda eden Galatasaray, sezona Güney Güvenç'le başladı ancak ünlü isimlerle görüşmeler sürüyor. Listenin ilk sırasına Ederson'u yazan sarı-kırmızılılar, bu transferi bitirmek için günlerdir yoğun mesai harcıyor. 10 milyon Euro beklentiyle masaya oturan Ederson ile 7 milyon Euro'ya anlaşmaya yaklaşan Galatasaray henüz Manchester City'yi ikna edemedi.
İngiliz devi, 15 milyon Euro ile başladığı pazarlıkta 10 milyon Euro'nun altına inmeye zorlanıyor. Brezilyalı kalecinin alternatifi olarak İnter'den Yann Sommer görülüyor. İsviçreli filebekçisi dışında listedeki üçüncü isim ise Chelsea'den Filip Jorgensen. Sarı-kırmızılılar, Ederson'un durumuna göre Sommer ve Jorgensen için girişimde bulunacak.
İHRACAT LİDERİ!
Frankowski ve Morata ile yollarını ayıran G.Saray'da kadroda düşünülmeyen 3 yabancıya daha veda ediliyor. Nelsson İtalya'dan Verona, Cuesta Brezilya'dan Vasco da Gama, Köhn Almanya'dan W.Bremen'le anlaşmaya çok yakın.
Bu üç oyuncunun gitmesiyle hem yabancı kontenjanı hem maaş bütçesinde yer açılacak ve kaleci ile savunmaya takviyeler gerçekleşecek.
RAMS PARK'TA KAVUŞUYORLAR
G.Saray, ligde ilk kez taraftarının karşısına çıkıyor. Açılış maçında G.Antep'i 3-0 deviren sarı-kırmızılılar, ikinci haftanın açılışında Karagümrük ile karşılaşacak. RAMS Park'taki mücadele 21:30'da başlayacak. Okan Buruk, kazanan takımda değişiklik yapmayı düşünmüyor.
İKİNCİ YARIDA OSİMHEN SAHADA
İki hafta önce İstanbul'a gelen Victor Osimhen ekstra idman yaparak fiziksel açığını kapadı ve maç kadrosuna alındı. Nijeryalı lıldız, Karagümrük'e karşı ikinci yarıda şans bulacak.