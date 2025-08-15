Galatasaray tribünlerinden Gazze mesajı!

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta oynanan mücadleede iki takım taraftarları, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi.
''ÖZGÜR FİLİSTİN''
Geçen yıl da sık sık benzer pankartlara yer veren Galatasaray taraftarı, kale arkasına "Özgür Filistin" "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açtı.
''GAZZE'DE ZULÜM VAR SESSİZ KALMA''
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Doğu Tribünü'nde Hz. Ali'ye ait, "Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır" sözünün yer aldığı pankart açtı. Pankarttaki "Mazlum" ifadesi Filistin bayrağının renklerinde yazıldı.
Fatih Karagümrük taraftarlarının olduğu misafir takım tribününde de, "Gazze'de zulüm var sessiz kalma" yazılı pankart yer aldı.