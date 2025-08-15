Galatasaray’ın konuğu Karagümrük! Sarı-kırmızılıların 11’i belli oldu...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Saat 21:30'ta RAMS Park'ta oynanacak mücadelede Ozan Ergün düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay yer alacak.
Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek sezonu açan sarı-kırmızılılar, evinde Karagümrük'ü de geçerek 2'de 2 yapma amacında.
OKAN BURUK'UN 11 TERCİHİ:
Galatasaray XI: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper
OSIMHEN VE ICARDI YEDEKTE
Galatasaray'ın yıldız golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.
Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki RAMS Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.
SAHASINDAKİ SON 18 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 18 lig maçında mağlup olmadı.
Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden "Cimbom", geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 18 iç saha maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.
SON 12 RESMİ MAÇI KAZANDI
Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 12 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.
Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 12 karşılaşmayı da kazandı.
SON 6 MAÇTA GOL YEMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 6 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.
"Cimbom", söz konusu süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray, bu sezona da 3-0'lık Gaziantep FK maçıyla başladı.