Kartal geç uyandı

Yeni transfer Abraham, St Patricks rövanşını da boş geçmedi. Bu sezon 4 resmi maçta gol sayısını 5'e yükselten İngiliz santrfor,287 dakika sahada kalan siyah-beyazlı futbolcu, böylelikleBeşiktaş'ta Avrupa kupalarının ön eleme aşamalarında Abraham'dan (5) daha fazla gol atan sadece iki isim bulunuyor.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü atan Joao Mario karşılaşma sonrası, "Defansif olarak daha iyi olmalıyız ve daha az gol yemeliyiz . Eleştirilerle baş etmeyi biliyorum. Hepimiz birlikte istikrarı sağlamak zorundayız" dedi.Beşiktaş'ın18 yaşındaki genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu oyuna girdikten 3 dakikada sonra kenara geldi. Avusturya kampında uyluk üst adalesinden sakatlanan Mustafa, 3 hafta sonra takıma dönmüştü. 63'te Abraham'ın yerine girdi, 67'de rakip sahada yerde kalıp devam edemedi. Aynı yerden sakatlanan oyuncunun durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.Paulista'nın daha 9. saniyede topa eliyle müdahale etmesiyle yenen penaltı golü ve 34'te 2-0 geriye düşülmesi tribünleri kızdırdı. Siyah-beyazlılar, 'Hoca alsana, Serdal Adalı hoca alsana' tezahüratları yaparak tepkilerini gösterdi. İlk yarı bitimi içeri girirlirken de takım yuhalandı.St.Patrick's'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kulüp tarihinde ikinci kez iki farklı geriye düştüğü bir Avrupa kupası maçını kazandı. İlki 2018 Kasım'ında Sarpsborg 08 karşısında yine aynı sonuçla alınmıştı.Kazakistan temsilcisi Astana'yı ilk maçta 3-1, rövanşta 2-0 mağlup eden Lausanne Sports, Konferans Ligi play-off'unda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Geçtiğimiz yıl İsviçre Süper Ligi'ni 5. sırada tamamlayan Lausanne, Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başladı. Peter Zeidler'in öğrencileri 2. ön elemede Vardar'ı eledi. İsviçre ekibi, bu sezon ligde 3 maçta aldığı 1 galibiyet, 2 yenilgi ile 8. sırada bulunuyor. Kadro değeri 37.5 milyon Euro olan Lausanne, maçlarını 12 bin 544 kişilik Stade de la Tuiliere'de oynuyor. Takımın yaş ortalaması 23.6… En değerli oyuncusu 14 milyon Euro piyasa değeriyle orta sahada görev yapan Alvyn Sanches. Tarihi boyunca 7 kez İsviçre şampiyonu oldu.