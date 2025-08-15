Leipzig, Romulo transferini duyurdu!

Göztepe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Breziyalı golcü Romulo'nun yeni takımı açıklandı. Alman ekibi Leipzig, Romulo'yu 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

GÖZTEPE'DEN ROMULO'YA VEDA MESAJI: "İZ BIRAKANLAR ASLA UNUTULMAZ"

Golcüsü Romulo'ya veda eden Göztepe, oyuncu için şu mesajı paylaştı:

"Geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Bu büyük ailenin bir parçası olarak hep hatırlanacaksın. Yolun açık olsun, Romulo!"