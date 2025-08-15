Lucas Torreira: Icardi’nin mutluluğu hepimizin mutluluğu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Sarı-Kırmızılılar'da 100. Süper Lig maçına çıkan ve Mauro Icardi'nin golünde asisti yapan Lucas Torreira, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"ZORLANDIĞIMIZ ANLAR OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Torreira, "Ligde her maçı kazanmak istiyoruz. Zor maçlar oynuyoruz. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Sezon öncesi çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bu maçta zorlandığımız anlar oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha sonra 10 kişi oldukları için maçı koparmayı bildik. Çalışmaya devam etmeliyiz. Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

"MAURO'NUN MUTLULUĞU, BİZİM MUTLULUĞUMUZ"

Mauro Icardi'nin geri dönmesi ve gol için kendisine teşekkür etmesi üzerine konuşan Uruguaylı, "Mauro'nun mutluluğu; Galatasaray'ın, bizim, taraftarın mutluluğu. Önemli bir kayıptı. Bizim için çok önemli bir figür. Zor bir dönem yaşadı, ona vermek istedim. Çok mutluyuz geri döndüğü için. Bu sezon nicelerinin ilki olsun diyorum" ifadelerini kullandı.